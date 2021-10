Julkaistu: 1.10.2021

Liike- ja toimistorakennuksia korjattiin 1,6 miljardilla eurolla

Tilastokeskuksen mukaan toimistorakennuksiin vuonna 2020 tehtyihin korjauksiin käytettiin 980 miljoonaa euroa ja liikerakennusten korjauksiin 620 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna liikerakennusten korjauskustannukset pienenivät 12 prosenttia ja toimistorakennusten korjauskustannukset laskivat 22 prosenttia. Yhteensä liike- ja toimistorakennusten korjaukset laskivat 19 prosenttia.

Vuonna 2020 teollisuus- ja varastorakennuksia korjattiin 1,3 miljardilla eurolla ja palvelurakennuksia 1,6 miljardilla eurolla. Teollisuus- ja varastorakennusten korjauskustannukset laskivat 9,6 prosenttia ja palvelurakennusten korjauskustannukset laskivat 10,7 prosenttia vuodesta 2019.

Liike- ja toimistorakennusten korjausten arvo on edellisen kerran selvitetty otostutkimuksella vuoden 2017 korjauksia koskien. Vuosien 2018 ja 2019 korjauskustannukset on estimoitu käyttäen liike- ja toimistorakennuksille myönnettyjä korjaus- ja laajennuslupia. Teollisuus- ja varastorakennusten osalta toteutuneet kustannukset on selvitetty kyselytutkimuksella vuodelta 2018 ja vuodet 2019 ja 2020 on estimoitu myönnettyjen korjaus- ja laajennuslupatietojen perusteella. Vastaavasti palvelurakennusten korjauskustannukset on selvitetty kyselytutkimuksella vuodelta 2019 ja estimoitu myönnettyjen korjaus- ja laajennuslupatietojen perusteella vuodelle 2020.

Rakennusten korjauskustannukset rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan, miljoonaa euroa

Vuosi Rakennuksen käyttötarkoitus Teollisuus- ja varastorakennukset Liikerakennukset Toimistorakennukset Palvelurakennukset 2013 . . . 1 298 2014 . 669 910 1 223 1) 2015 919 668 1) 1 032 1) 1 229 1) 2016 1 030 1) 756 1) 1 140 1) 1 739 2017 1 125 1) 631 1 004 1 623 1) 2018 1 305 648 1) 1 120 1) 1 595 1) 2019 1 415 1) 709 1) 1 256 1) 1 834 2020 1 279 1) 623 976 1 639 1)

1) Estimoitu korjaus- ja laajennuslupien perusteella

Alla olevaan taulukkoon on koottu korjausrakentamisen kustannukset kesäkuisesta rakennusten ja asuntojen korjaukset -tilastojulkistuksesta sekä tästä toimitilarakennusten korjaukset -julkistuksesta. Näiden kohteiden yhteenlasketut korjauskustannukset laskivat 2,2 prosenttia vuodesta 2019.

Rakennusten ja asuntojen korjauskustannukset, miljoonaa euroa

Rakennuksen käyttötarkoitus Vuosi 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Omistusasunnot, omakoti- ja paritalot 4 004 3 719 4 163 3 687 4 180 3 942 Asunto-osakeyhtiöt 2 412 2 321 2 146 2 527 2 438 2 323 Aravavuokrataloyhtiöt 506 448 446 475 450 442 Teollisuus- ja varastorakennukset 1 279 1 415 1 305 1 125 1 030 919 Palvelurakennukset 1 639 1 834 1 595 1 623 1 739 1 229 Toimistorakennukset 976 1 256 1 120 1 004 1 140 1 032 Liikerakennukset 623 709 648 631 756 668 Yhteensä 11 439 11 702 11 423 11 072 11 733 10 555

Lähde: Rakennusten ja asuntojen korjaukset. Tilastokeskus

