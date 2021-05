Julkaistu: 28.5.2021

Bruttokansantuote pieneni 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi 1) pieneni tammi-maaliskuussa 0,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2020 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote pieneni 1,0 prosenttia.

Bruttokansantuote vuosineljänneksittäin, volyymisarja, viitevuosi 2015 (mrd. euroa)

Loka-joulukuussa bruttokansantuote kasvoi myös tarkentuneiden tietojen mukaan 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä mutta pieneni 1,1 prosenttia vuodentakaisesta (oli -1,4 %).

Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä viennin volyymi supistui 5,0 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 5,4 prosenttia vuodentakaisesta. Tuonti kasvoi 1,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä mutta väheni 7,0 prosenttia vuodentakaisesta.

Yksityisen kulutuksen volyymi pieneni ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 4,1 prosenttia vuodentakaisesta. Kiinteän pääoman bruttomuodostus eli investoinnit kasvoivat 1,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä mutta vähenivät 2,1 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskus on julkaissut myös useita eri tilastoja yhdistelevän katsauksen koronakriisin vaikutuksista: http://www.stat.fi/ajk/koronavirus/koronavirus-ajankohtaista-tilastotietoa/miten-vaikutukset-nakyvat-tilastoissa/talouden-tilannekuva

1) Volyymi tarkoittaa tietoa, josta hintojen muutosten vaikutukset on poistettu. Viitevuoden 2015 volyymit on ilmaistu suhteessa vuoden 2015 käypähintaiseen (euromääräiseen) tasoon. Muutosprosentit vuodentakaisesta neljänneksestä on laskettu työpäiväkorjatusta aikasarjasta ja muutosprosentit edellisestä neljänneksestä kausitasoitetusta aikasarjasta.

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2021, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (299,9 kt)

Päivitetty 28.5.2021

Viittausohje: Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].

ISSN=1797-9749. 1. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2021].

Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ntp/2021/01/ntp_2021_01_2021-05-28_tie_001_fi.html