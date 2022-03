Julkaistu: 30.3.2022

Maatilojen keskikoko jatkanut kasvuaan

Kaikkien maatilojen lukumäärä on laskenut vuodesta 2004 vuoteen 2020 yhteensä noin 39 prosenttia. Suurin vähennys maatilojen lukumäärässä, noin 90 prosenttia tapahtui kokoluokassa, jossa tilojen pinta-ala on alle viisi hehtaaria. Tilojen lukumäärä on kasvanut vuodesta 2004 lähtien ainoastaan yli 100 hehtaarin maatilojen keskuudessa Näiden tilojen lukumäärä on yli kaksinkertaistunut vuosien 2004-2020 välillä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta vuoden 2020 Maa- ja metsätalousyritysten taloustilastosta.

Maatilojen lukumäärän prosentuaalinen muutos 2004-2020

Katsauksessa maataloutta ja metsätaloutta käsitellään erikseen. Maatilayritysten tuloksia tarkastellaan katsauksen luvussa yksi. Henkilöverotietoihin perustuvat tiedot on esitetty katsauksen luvussa kaksi ja yksityismetsätalouden tilastot luvussa kolme.

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

