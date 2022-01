Julkaistu: 5.1.2022

Joulukuussa 2021 ensirekisteröitiin 6 526 uutta henkilöautoa

Joulukuussa 2021 rekisteröitiin 11 265 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 7 773. Ensirekisteröinnit laskivat 23,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin joulukuussa 6 526, mikä on 19,8 prosenttia vähemmän kuin joulukuussa 2020. Henkilöautoista 24,2 prosenttia oli täyssähköautoja ja 19,9 prosenttia ladattavia hybridejä. Niitä rekisteröitiin yhteensä 2 875, mikä on 12,3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Tiedot perustuvat Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) liikenneasioiden rekisteriin ja ne on tuottanut Tilastokeskus. Luvuissa ei ole mukana Ahvenanmaan ajoneuvoja.

Henkilöautojen ensirekisteröinnit

Tammi-joulukuussa 2021 ensirekisteröitiin 176 389 ajoneuvoa. Lisäystä edellisvuoteen oli 2,0 prosenttia. Tammi-joulukuussa henkilöautoja ensirekisteröitiin 98 481, mikä oli 2,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Ensirekisteröidyistä henkilöautoista 10,3 prosenttia oli sähköautoja. Yleisimmät henkilöautomerkit olivat vuoden 2021 ensirekisteröinneissä Toyota, Volkswagen ja Skoda.

Lähde: Ensirekisteröintitilastot 2021, Tilastokeskus,Traficom

Lisätietoja: Nico Maunula 029 551 3526, Sami Lahtinen 029 551 3207, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (217,1 kt)

Päivitetty 5.1.2022

Viittausohje: Suomen virallinen tilasto (SVT): Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit [verkkojulkaisu].

ISSN=1799-2516. joulukuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.1.2022].

Saantitapa: http://www.stat.fi/til/merek/2021/12/merek_2021_12_2022-01-05_tie_001_fi.html