Kesäkuussa 2021 ensirekisteröitiin 9 941 uutta henkilöautoa

Kesäkuussa 2021 rekisteröitiin 18 199 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 11 661. Ensirekisteröinnit kasvoivat 12,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin kesäkuussa 9 941, mikä on 23,9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, mutta vuoden 2019 kesäkuuhun verrattuna henkilöautojen ensirekisteröinnit vähenivät 5,7 prosenttia. Henkilöautoista 10,6 prosenttia oli täyssähköautoja ja 19,5 prosenttia ladattavia hybridejä. Niitä rekisteröitiin yhteensä 2 997, mikä on 158 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Tiedot perustuvat Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) liikenneasioiden rekisteriin ja ne on tuottanut Tilastokeskus. Luvuissa ei ole mukana Ahvenanmaan ajoneuvoja.

Henkilöautojen ensirekisteröinnit

Tammi-kesäkuussa 2021 ensirekisteröitiin 102 109 ajoneuvoa. Lisäystä edellisvuoteen oli 16,6 prosenttia. Alkuvuonna henkilöautoja ensirekisteröitiin 56 730, mikä oli 19,7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Yleisimmät henkilöautomerkit olivat tammi-kesäkuun 2021 ensirekisteröinneissä Toyota, Volkswagen ja Skoda.

