Julkaistu: 1.4.2022

Toimeentulovaikeuksia kokeneiden kotitalouksien osuus palasi koronapandemiaa edeltävälle tasolle vuonna 2021

Kotitalouksista 6,6 prosenttia eli vajaat 190 000 kotitaloutta koki rahojen riittämisessä vaikeuksia tai suuria vaikeuksia vuonna 2021, ilmenee Tilastokeskuksen elinolotilastosta. Osuus oli lähes sama kuin vuonna 2019, jolloin toimeentulo-ongelmia koki 6,8 prosenttia kotitalouksista. Vuonna 2020 osuus oli 7,3 prosenttia.

Vaikeuksia tai suuria vaikeuksia toimeentulossaan kokeneiden kotitalouksien osuus vuosina 2004–2021, %

Yleisimpiä toimeentulovaikeudet olivat yhden huoltajan talouksissa, joista 14 prosenttia ilmoitti vaikeuksia tai suuria vaikeuksia rahojen riittämisessä. Harvinaisimpia ongelmat olivat kahden aikuisen lapsettomissa talouksissa, joista vain 2,8 prosenttia ilmoitti toimeentulo-ongelmia.

Joka neljäs kotitalous ei oman ilmoituksensa mukaan olisi selvinnyt yllättävästä suuresta menosta vuonna 2021 lainaamatta rahaa. Yhden huoltajan talouksista yli puolet, 54 prosenttia, ilmoitti, ettei selviytyisi yllättävästä menosta. Yllättävällä suurella menolla tarkoitetaan noin 1 200 euron menoa. Vajaat 37 prosenttia kotitalouksista ilmoitti, ettei niillä jää rahaa juuri lainkaan säästöön kaikkien menojen jälkeen. Myös säästämismahdollisuudet ovat yhden huoltajan talouksilla muita heikommat, sillä 56 prosenttia yhden huoltajan talouksista ilmoitti, ettei rahaa jää säästöön.

Köyhyys- tai syrjäytymisriskiä koskevien tietojen julkaiseminen siirtyy

Elinolotilaston tiedoista julkistetaan tässä yhteydessä tiedot kotitalouksien koetusta toimeentulosta, asumisen laadusta, terveydestä ja hyvinvoinnista. Köyhyys- tai syrjäytymisriski-indikaattori julkaistaan myöhemmin kerrottavana ajankohtana. Köyhyys- tai syrjäytymisriskin (at risk of poverty or social exclusion, AROPE) julkaiseminen viivästyy elinolotilaston taustatutkimuksena toimivan, Eurostatin koordinoiman EU-SILC-tilaston lainsäädäntöuudistuksesta sekä köyhyys- tai syrjäytymisriski-indikaattorin uudistuksesta johtuen. Uudistukset ovat viivästyttäneet aineiston tuotantoa ja julkaisemista.

Lähde: Elinolotilasto 2021, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (289,8 kt)

Päivitetty 01.04.2022

Viittausohje: Suomen virallinen tilasto (SVT): Elinolotilasto [verkkojulkaisu].

ISSN=2669-8854. 01 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.4.2022].

Saantitapa: http://www.stat.fi/til/eot/2021/01/eot_2021_01_2022-04-01_tie_001_fi.html