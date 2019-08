Julkaistu: 22.8.2019

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan budjetoitiin valtion talousarviossa vuodelle 2018 kaikkiaan 1 951,0 miljoonaa euroa, mikä on ennakkotiedoissa julkaistua rahoitusta 67,8 miljoonaa euroa enemmän.

Aiemmin julkaistun ja ennakkotietojen perusteella tutkimusrahoitus olisi kasvanut vuodesta 2018 vuoteen 2019 107,9 miljoonaa euroa, mutta vuoden 2018 rahoitustietojen tarkennuttua, kasvua vuoteen 2019 on 40,1 miljoonaa euroa.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus tavoiteluokittain 2018–2019

Päivitysten myötä vuoden 2019 talousarviossa tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrärahojen arvioidaan kasvavan eniten tavoiteluokassa Muu yleinen tieteen edistäminen. Suurin osa tavoiteluokan rahoituksesta on Suomen Akatemian tutkimusmäärärahoja. Teollisuuden edistämisen -tavoiteluokan, joka sisältää muun muassa teknologian kehittämisen, t&k -rahoituksen taas odotetaan laskevan vuoden 2019 talousarviossa.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus organisaation mukaan 2009–2019

Ennakkotieto tutkimus- ja kehittämistoiminnan budjettirahoituksesta julkaistaan syksyn talousarvioesityksen pohjalta. Ennakolliset luvut perustuvat osin ennusteeseen, joka tehdään suunnitteiden ja sen hetkisen kuluvan vuoden toteuman pohjalta, ja suuretkin muutokset lopullisiin budjettitietoihin ovat siten mahdollisia. Kuluvan vuoden toteuman käyttö ennusteessa antaa ennusteelle suuntaviivoja, mutta rahoituksen todellisia muutoksia on vaikea tietää tarkemmin etukäteen. Lisäksi, koska usein samalta momentilta voidaan myöntää sekä t&k että innovaatiotoiminnan rahoitusta, myös tämä jako voi vaikeuttaa ennakoitujen lukujen muodostamista joillain vastaajaorganisaatiolla. Suunnitelmat voivat hyvin vielä muuttua ennakollisten lukujen julkaisemisen jälkeen, joten ennakollisiin lukuihin liittyy aina epävarmuutta.

Vuoden 2018 tarkentuneet luvut löytyvät tietokantataulukoista.

