Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 2,2 prosenttia edellisvuoden helmikuusta

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat nousivat keskimäärin 2,2 prosenttia vuoden 2017 helmikuusta vuoden 2018 helmikuuhun. Kotimaahan myytyjen teollisuustavaroiden tuottajahinnat nousivat 2,2 prosenttia, kun taas vientitavaroiden tuottajahinnat nousivat 2,4 prosenttia.

Tuottajahintaindeksi (THI) 2015=100, 1/2015–2/2018

Teollisuuden tuottajahintojen nousuun vaikutti erityisesti massan, paperin, kartongin ja pahvin, kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden sekä sähkön kallistuminen edellisen vuoden helmikuusta. Tuottajahintojen nousua hillitsi etenkin raudan ja teräksen sekä öljytuotteiden halpeneminen.

Vientihintaindeksi nousi vuodessa 2,3 ja tuontihintaindeksi nousi 1,9 prosenttia. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi nousi 2,3 prosenttia. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi nousi 2,2 prosenttia.

Vientihintoja nosti erityisesti massan, paperin, kartongin ja pahvin sekä kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden kallistuminen edellisen vuoden helmikuusta. Hintojen nousua hillitsi etenkin raudan ja teräksen halpeneminen. Tuontihintojen nousuun puolestaan vaikutti erityisesti metallijätteen ja sähkön kallistuminen edellisen vuoden helmikuusta. Hintojen nousua hillitsi etenkin elektronisten laitteiden halpeneminen.

Tammikuusta helmikuuhun teollisuuden tuottajahinnat nousivat 0,3 prosenttia. Nousu johtui pääasiassa sähkön kallistumisesta edelliseen kuukauteen verrattuna.

Tuottajahintaindeksit 2015=100, helmikuu 2018

Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, % Teollisuuden tuottajahintaindeksi, yhteensä 103,2 0,3 2,2 - Teollisuuden tuottajahintaindeksi, kotimaiset tavarat 102,8 0,5 2,2 - Teollisuuden tuottajahintaindeksi, vientitavarat 103,8 0,1 2,4 Vientihintaindeksi 103,5 0,1 2,3 Tuontihintaindeksi 106,3 -0,2 1,9 Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 104,5 0,2 2,3 Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 104,4 0,3 2,2

Tuottajahintaindeksit 1949=100, helmikuu 2018

Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, % Tuotannon hintaindeksi 1986 0,3 2,7 Viennin hintaindeksi 1719 0,1 2,9 Tuonnin hintaindeksi 1630 -0,2 3,2 Tukkuhintaindeksi 2310 0,3 3,0

Tuottajahintaindeksit uudistuivat

Tuottajahintaindeksejä on uudistettu ja niiden perusvuosiksi on muutettu vuosi 2015. Uudistuksen yhteydessä tilastojen painorakenteet on päivittetty vastaamaan vuoden 2015 tuotannon, tuonnin ja viennin arvoja. Lisäksi hyödyke- ja yritysotoksia on uudistettu. Julkistuksissa käytettävä luokitus on jatkossa CPA-tuoteluokitus aiemman toimialaluokituksen sijaan. Uuden perusvuoden mukaiset pisteluvut ovat saatavana Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta. Perusvuosien 1949=100 ja 2010=100 tietojen laskemista ja julkaisemista jatketaan.

