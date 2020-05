Julkaistu: 29.5.2020

Bruttokansantuote supistui 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi 1) pieneni tammi-maaliskuussa 0,9 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote pieneni 1,1 prosenttia.

Bruttokansantuote vuosineljänneksittäin, volyymisarja, viitevuosi 2010 (mrd. euroa)

Suomen kansantalous on taantumassa, sillä bruttokansantuote on nyt supistunut kahdella peräkkäisellä vuosineljänneksellä. Vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote pieneni tarkentuneiden tietojen mukaan 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä (oli -0,8 %) mutta kasvoi 0,5 prosenttia vuodentakaisesta (oli 0,4 %).

Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä viennin volyymi supistui 7,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 8,5 prosenttia vuodentakaisesta. Tuonti väheni 3,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 4,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Yksityisen kulutuksen volyymi pieneni ensimmäisellä neljänneksellä 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä mutta kasvoi 0,1 prosenttia vuodentakaisesta. Kiinteän pääoman bruttomuodostus eli investoinnit vähenivät 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,4 prosenttia vuodentakaisesta.

1) Volyymi tarkoittaa tietoa, josta hintojen muutosten vaikutukset on poistettu. Viitevuoden 2010 volyymit on ilmaistu suhteessa vuoden 2010 käypähintaiseen (euromääräiseen) tasoon. Muutosprosentit vuodentakaisesta neljänneksestä on laskettu työpäiväkorjatusta aikasarjasta ja muutosprosentit edellisestä neljänneksestä kausitasoitetusta aikasarjasta.

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2020, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

Julkaisu pdf-muodossa (288,8 kt)

Päivitetty 29.5.2020

Viittausohje: Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].

ISSN=1797-9749. 1. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2020].

Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ntp/2020/01/ntp_2020_01_2020-05-29_tie_001_fi.html