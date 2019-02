Julkaistu: 7.2.2019

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 6,9 prosenttia joulukuussa 2018

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä kasvoi 6,9 prosenttia joulukuussa 2018. Heille tilastoitiin Suomen majoitusliikkeissä lähes 788 000 yöpymisvuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset säilyivät edellisvuoden tasolla. He yöpyivät majoitusliikkeissä vajaat 966 000 kertaa, vähennystä ainoastaan 0,3 prosenttia. Kaikkiaan Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin vajaat 1,8 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,8 prosenttia enemmän kuin joulukuussa 2017. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Yöpymisten muutos joulukuussa 2018/2017, %

Lappiin kohdistui yli puolet kaikista ulkomaisista yöpymisistä joulukuussa 2018

Lapin majoitusliikkeissä kirjattiin kaikkiaan 399 000 ulkomaisten matkailijoiden yöpymistä, mikä oli 7,8 prosenttia enemmän kuin joulukuussa 2017. Lapin ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten osuus oli 50,7 prosenttia koko maan ulkomaisista yöpymisistä. Briteille yöpymisiä kertyi niistä eniten ja heidän yöpymisensä kohdistuivat lähes kokonaan Lappiin. Heille tilastoitiin Lapin majoitusliikkeissä lähes 171 000 yöpymisvuorokautta, kun koko maassa niitä kirjattiin 208 000 vuorokautta. Määrä oli Lapissa 2,6 prosenttia edellisvuotta enemmän ja koko maan osalta brittien yöpymisten kasvu oli 7,7 prosenttia. Aasian maista tulleiden matkailijoiden yöpymiset kohosivat Lapissa lähes 61 000 yöpymisvuorokauteen, mikä oli 15,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Aasialaisten yöpymisistä noin 48 prosenttia kohdistui Lapin majoitusliikkeisiin joulukuussa 2018.

Britit nousivat ylivoimaisesti suurimmaksi ulkomaisten matkailijoiden ryhmäksi joulukuussa 2018

Yllä mainittu brittien joulumatkailu nosti heidät myöskin koko maan osalta suurimmaksi ulkomaisten matkailijoiden ryhmäksi joulukuussa 208 000 yöpymisellään. Venäläiset olivat toisella sijalla runsaalla 74 000 yöpymisellä, vaikka heidän yöpymisensä vähenivät 10,6 prosenttia edellisvuodesta. Ranskalaiset olivat kolmantena runsaalla 43 000 yöpymisellään. Heidän yöpymisensä majoitusliikkeissä lisääntyivät 13,5 prosenttia vuoden 2017 joulukuuhun verrattuna. Saksalaiset olivat neljäntenä 41 000 yöpymisvuorokaudellaan ja kasvua edellisvuodesta oli 15,2 prosenttia.

Suurin kasvuprosentti tuli kuitenkin Yhdysvalloista; 31,5 prosenttia. Heille tilastoitiin Suomen majoitusliikkeissä lähes 21 000 yöpymisvuorokautta joulukuussa 2018. Hollantilaisten yöpymiset lisääntyivät 15,0 prosenttia ja niitä kirjattiin majoitusliikkeissä noin 22 000 yöpymisvuorokautta. Espanjalaisten yöpymiset lisääntyivät 14,0 prosenttia ja kiinalaisten yöpymiset 11,5 prosenttia edellisvuoden joulukuuhun verrattuna. Espanjalaiset yöpyivät lähes 37 000 kertaa ja kiinalaiset hieman vajaat 32 000 kertaa.

Venäläisten lisäksi ainoastaan ruotsalaisten ja italialaisten yöpymiset vähenivät joulukuussa 2018. Ruotsalaisille tilastoitiin 25 500 yöpymistä, mikä oli 5,3 prosenttia vähemmän kuin joulukuussa 2017. Italialaisille kirjattiin noin 18 000 yöpymisvuorokautta; vähennystä 3,8 prosenttia.

Maakunnittain tarkasteltuna yöpymisten kokonaismäärä lisääntyi joulukuussa eniten Etelä-Savossa, 15,8 prosenttia ja Kainuussa 15,7 prosenttia. Päijät-Hämeessä yöpymisten kasvu oli 14,1 prosenttia ja Pirkanmaalla 11,4 prosenttia. Sitä vastoin yöpymisten kokonaismäärä väheni Satakunnassa 15,9 prosenttia ja Kanta-Hämeessä 11,6 prosenttia. Koko maan osalta yöpymisten määrä kasvoi kaikkiaan 2,8 prosenttia vuoden 2017 joulukuuhun verrattuna.

Yöpymisten muutos maakunnittain joulukuussa 2018/2017, %

Hotelliyöpymiset lisääntyivät 3,4 prosenttia joulukuussa

Hotelliyöpymisten kokonaismäärä oli lähes 1,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta joulukuussa 2018, mikä oli 3,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 7,6 prosenttia ja heille kirjattiin hotelleissa runsaat 687 000 yöpymisvuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset säilyivät edellisvuoden tasolla ja heille tilastoitiin noin 806 000 yöpymisvuorokautta joulukuussa 2018.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli joulukuussa 50,5 prosenttia. Vuotta aiemmin se oli lähes sama, 50,3 prosenttia. Maakunnista korkeimmat hotellihuoneiden käyttöasteet mitattiin Lapissa, 72,6 prosenttia ja Uudellamaalla, 60,8 prosenttia. Rovaniemellä hotellihuoneiden käyttöaste oli 91,9 prosenttia ja Vantaalla 64,3 prosenttia. Helsingin hotellihuoneiden käyttöaste oli 68,4 prosenttia.

Hotellihuoneen toteutunut keskihinta joulukuussa 2018 oli koko maan osalta 118,42 euroa vuorokaudelta. Vuotta aiemmin se oli 111,91 euroa.

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta

Yöpymisten kokonaismäärä kaikissa majoitusliikkeissä kasvoi 1,4 prosenttia vuonna 2018

Ennakkotietojen mukaan Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin ennätykselliset runsaat 22 miljoonaa kertaa vuonna 2018, mikä oli 1,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotimaisille matkailijoille kirjattiin majoitusliikkeissä 15,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille matkailijoille runsaat 6,8 miljoonaa vuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,5 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 1,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Venäläisten yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä runsas 816 000 vuorokautta tammi-joulukuussa 2018, mikä oli 0,7 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. He olivat edelleen suurin Suomeen suuntautuva matkailijamaa. Saksalaiset olivat toisella sijalla 628 000 yöpymisellään. Heidän yöpymisten määrä oli vajaan prosentin suurempi kuin tammi-joulukuussa 2017. Britit ohittivat ruotsalaiset ja olivat kolmantena lähes 595 000 yöpymisellä. Lisäystä edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta oli 1,5 prosenttia. Ruotsalaiset jäivät neljänneksi 560 000 yöpymisellä. Heidän yöpymisensä majoitusliikkeissä vähenivät 6,3 prosenttia. Kiinalaiset säilyttivät viidennen sijansa ja heille tilastoitiin lähes 333 000 yöpymisvuorokautta. Määrä oli 6,2 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.

Lähes kaikkien tärkeimpien Suomeen suuntautuvien matkailijamaiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät tammi–joulukuussa 2018. Näistä hollantilaisten ja espanjalaisten yöpymiset lisääntyivät eniten, noin 8 prosenttia kumpikin. Hollantilaisten yöpymisten määrä kohosi runsaaseen 246 000 vuorokauteen ja espanjalaisten yöpymiset lähes 176 000 vuorokauteen. Yhdysvaltalaisten yöpymiset lisääntyivät 7,4 prosenttia ja majoitusliikkeissä heille kirjattiin lähes 290 000 vuorokautta. Ranskalaisten yöpymisten määrä kasvoi 6,9 prosenttia ja heille tilastoitiin runsaat 299 000 yöpymisvuorokautta. Suurin yöpymisten vähennys vuonna 2018 tuli japanilaisten yöpymisistä, jotka ovat vähentyneet marras- ja joulukuuta lukuunottamatta koko kyseisen vuoden. He yöpyivät majoitusliikkeissä hieman vajaat 216 000 kertaa, mikä oli 9,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017.

Yöpymisten muutos tammi-joulukuu 2018/2017, %

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

