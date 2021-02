Julkaistu: 12.2.2021

Palkkasumma kasvoi loka-joulukuussa 0,2 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan koko talouden palkkasumma oli loka-joulukuussa 0,2 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Joulukuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten loka-joulukuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 2,3 prosenttia.

Palkkasumman kolmen kuukauden vuosimuutos, % (TOL 2008)

Palkkasumma kasvoi loka-joulukuussa yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden (6,2 %), yksityisen koulutuksen (1,4 %), rakentamisen (1,2 %), teollisuuden (0,7 %), rahoitustoiminnan (0,7 %) sekä kaupan (0,6 %) toimialoilla. Muiden palveluiden (-3,1 %) palkkasumma väheni vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Palkkasumma laski yksityisellä sektorilla loka-joulukuussa 0,2 prosenttia vuodentakaisesta

Yksityisellä sektorilla maksettujen palkkojen summa oli loka-joulukuussa 0,2 prosenttia pienempi edellisvuoteen verrattuna. Julkisen sektorin palkkasumma oli 2,4 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Joulukuussa yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi 1,1 prosenttia ja julkisen sektorin palkkasumma 2,1 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten loka-joulukuussa palkkasumma kasvoi yksityisellä sektorilla 2,7 prosenttia ja julkisella sektorilla 2,0 prosenttia edellisvuodesta.

Koko talouden sekä yksityisen ja julkisen sektorin palkkasumman kolmen kuukauden vuosimuutos, % (TOL 2008 ja S 2012)

Yritysten toimialoja tarkastettu helmikuussa julkaistuissa tiedoissa

Palkkasumma on työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa ilman optioita. Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset.

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu tämän tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2019-2020 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen .

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Päivitetty 12.2.2021

Viittausohje: Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].

ISSN=1798-6109. joulukuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.2.2021].

Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2020/12/ktps_2020_12_2021-02-12_tie_001_fi.html