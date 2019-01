Julkaistu: 11.1.2019

Palkkasumma kasvoi syys-marraskuussa 4,4 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan koko talouden palkkasumma oli syys-marraskuussa 4,4 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Marraskuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 6,3 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten syys-marraskuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 3,4 prosenttia.

Palkkasumman kolmen kuukauden vuosimuutos, % (TOL 2008)

Palkkasumma nousi syys-marraskuussa koko taloutta nopeammin yksityisen terveydenhuollon- ja sosiaalipalveluiden (6,5%), rakentamisen (6,3%) ja muiden palveluiden (5,7%) toimialoilla. Maltillisimmin palkkasumma kasvoi teollisuuden (2,6%) ja yksityisen koulutuksen (1,8%) toimialoilla.

Palkkasumma kasvoi yksityisellä sektorilla syys-marraskuussa 5,0 prosenttia vuodentakaisesta

Yksityisellä sektorilla maksettujen palkkojen summa oli syys-marraskuussa 5,0 prosenttia suurempi edellisvuoteen verrattuna. Julkisen sektorin palkkasumma oli 3,8 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Marraskuussa yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi 7,8 prosenttia ja julkisen sektorin palkkasumma 4,2 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten syys-marraskuussa palkkasumma kasvoi yksityisellä sektorilla 4,9 prosenttia ja julkisella sektorilla 0,7 prosenttia vuodentakaisesta.

Koko talouden sekä yksityisen ja julkisen sektorin palkkasumman kolmen kuukauden vuosimuutos, % (TOL 2008 ja S 2012)

Palkkasummakuvaajien lähdeaineisto muuttuu vuonna 2019

Palkkasumma on työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa ilman optioita. Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset.

1.1.2019 alkaen kaikki palkkasummakuvaajien käyttämät palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan Tulorekisteriin. Näin ollen maaliskuussa 2019 julkaistavat tiedot koskien tammikuun 2019 palkkasummakuvaajaa tulevat muutoksesta johtuen eri aineistosta kuin aikaisemmin. Aiemmin tiedot tulivat Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistosta. Muutoksesta lisää: Muutoksia tässä tilastossa .

Yritysten toimialoja tarkastettu tammikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu tämän tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2017-2018 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.

