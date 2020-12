Julkaistu: 16.12.2020

Konkurssien määrä väheni tammi–marraskuussa 2020 edellisvuodesta 16,8 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–marraskuussa 2020 pantiin vireille 2 045 konkurssia, mikä on 414 konkurssia (16,8 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 10 575, mikä on 1 304 henkilöä (11,0 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–marraskuussa 2019–2020

Konkurssien määrä väheni kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palvelujen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 669 konkurssia, mikä on 95 konkurssia (12,4 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pantujen konkurssien määrä on ollut poikkeuksellisen matala kesäkuusta 2020 alkaen. Koronavirustilanteen myötä konkurssiin hakemista rajoitettiin määräaikaisella lakimuutoksella 1.5.2020 alkaen, lakimuutos on tällä hetkellä voimassa 31.1.2021 saakka. Lakimuutos on rajoittanut velkojan mahdollisuutta hakea velallista konkurssiin. Velkojat ovat tehneet 34,0 prosenttia vähemmän konkurssihakemuksia tammi-marraskuussa 2020 kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Velalliset itse ovat vastaavasti tehneet 17,3 prosenttia enemmän konkurssihakemuksia kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Velallisten itse tekemien hakemusten osuus konkurssihakemuksista on ollut edellisvuotta suurempi 2020 toisesta neljänneksestä lähtien. Konkurssitilaston aineistosta em. lakimuutoksen mahdollista vaikutusta konkurssimääriin on mahdotonta erotella muista mahdollisista vuonna 2020 vaikuttaneista tekijöistä, kuten Verohallinnon tai muiden velkojien omaehtoisista toimista.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-marraskuussa 2020 ja 2019

Toimiala Konkurssit tammi-marraskuussa 2020 Konkurssit tammi-marraskuussa 2019 Henkilökunnan määrä tammi-marraskuussa 2020 Henkilökunnan määrä tammi-marraskuussa 2019 Maa-, metsä- ja kalatalous 59 73 117 154 Teollisuus ja kaivostoiminta 190 217 1 162 1 557 Rakentaminen 399 493 2 205 3 637 Kauppa 367 445 1 192 1 544 Kuljetus ja varastointi 137 189 906 795 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 209 257 1 187 1 193 Muut palvelut 669 764 3 791 2 978 Toimiala tuntematon 15 21 15 21 YHTEENSÄ 2 045 2 459 10 575 11 879

