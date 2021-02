Julkaistu: 15.2.2021

Kaupan liikevaihto laski joulukuussa 1,9 prosenttia

Tilastokeskuksen mukaan koko kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto laski joulukuussa 1,9 prosenttia vuoden 2019 joulukuusta. Koko kaupan työpäiväkorjattu myynnin määrä, josta hintojen muutoksen vaikutus on poistettu, väheni samaan aikaan 0,5 prosenttia. Viime vuoden marraskuussa liikevaihto oli 1,8 prosentin kasvussa myynnin määrän kohotessa 3,4 prosenttia.

Koko kaupan (G) työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos, %

Vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto on kehittynyt positiivisesti viime vuoden toukokuusta alkaen päivittäis- ja tavaratalokaupan vahvan kasvun ansiosta. Myönteinen kasvuvire jatkui myös joulukuussa, kun työpäiväkorjattu liikevaihto nousi 2,0 prosenttia ja työpäiväkorjattu myynnin määrä 2,8 prosenttia edellisen vuoden joulukuusta. Päivittäistavarakaupan kasvu on ollut varsin ripeää maaliskuusta 2020 lähtien. Joulukuussa päivittäistavarakaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi edelleen vahvasti eli 5,3 prosenttia vuoden 2019 joulukuusta. Tavaratalokaupan työpäiväkorjattu liikevaihto oli joulukuussa 2,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Erikoiskaupassa työpäiväkorjatun liikevaihdon myönteinen kehitys kääntyi 1,1 prosentin laskuun, työpäiväkorjatun myynnin määrän ollessa taas 1,1 prosentin kasvussa.

Liikevaihdoltaan kaupan suurimman toimialan eli tukkukaupan työpäiväkorjattu liikevaihto on vähentynyt koko vuoden 2020 ja joulukuussa laskua kertyi 4,9 prosenttia. Tukkukaupan työpäiväkorjattu myynnin määrä väheni 2,3 prosenttia. Autokaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta hienoiset 0,2 prosenttia, kun samaan aikaan työpäiväkorjattu myynnin määrä väheni 0,9 prosenttia.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos kaupan toimialoilla, joulukuu 2020, % (TOL 2008)

Liikevaihto ja myynnin määrä laskivat edelliskuukaudesta

Koko kaupan kausitasoitettu liikevaihto väheni joulukuussa 2,1 prosenttia marraskuuhun verrattuna. Myynnin määrä laski samaan aikaan 2,1 prosenttia. Marraskuussa liikevaihto ja myynnin määrä sen sijaan kasvoivat yli prosentin edeltävään kuukauteen verrattuna.

Koko kaupan (G) kausitasoitetun liikevaihdon ja myynnin määrän muutos edellisestä kuukaudesta, %

Tammi-joulukuun aikana koko kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto väheni 1,0 ja myynnin määrä kasvoi 0,6 prosenttia vuoden 2019 vastaavasta ajanjaksosta.

Koko kaupan liikevaihdon ja myynnin määrän trendi

Kaupan liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on kauppa. Indeksien laskenta perustuu Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineiston tietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla arvoindeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Tämä tarkoittaa kuukausien pituuksien, eri viikonpäivien ja juhlapäivien huomioimista. Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu lisäksi kausivaihtelu, jonka ansiosta myös kahden peräkkäisen kuukausihavainnon vertaaminen on mielekästä.

Uusimman kuukauden tiedot ovat ennakollisia ja voivat tarkentua merkittävästi etenkin tarkemmilla toimialatasoilla tulevina kuukausina.

Yritysten toimialoja tarkastettu helmikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu tämän tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2019-2020 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Suvi Kiema 029 551 3509, Mauri Niiniaho 029 551 3409, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (315,1 kt)

Päivitetty 15.02.2021

Viittausohje: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].

ISSN=1799-0912. joulukuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.2.2021].

Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/2020/12/klv_2020_12_2021-02-15_tie_002_fi.html