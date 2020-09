Julkaistu: 10.9.2020

Polttoaineista vain metsähakkeen hinta nousi toisella neljänneksellä

Energiantuotannon polttoaineista vain metsähakkeen hintatrendi oli vuoden toisella neljänneksellä edelleen nouseva. Turpeen hinnannousu näyttää tasaantuneen, samoin tuontipolttoaineiden vuonna 2019 alkanut hintojen lasku. Sähkön hinta Nord Pool -markkinalla on laskenut voimakkaasti. Myös Suomen aluehinta huhti-toukokuussa puolittui edellisvuoteen verrattuna.

Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta kääntyi maaliskuun hintaromahduksen jälkeen nousuun toukokuussa, kun öljyntuottajat pääsivät sopuun tuotannon rajoituksista. Tuotannon rajoituksilla vastattiin koronan aiheuttamaan kysynnän laskuun. Raakaöljyn hinta näyttää ainakin toistaiseksi vakiintuneen reiluun 40 Yhdysvaltain dollariin barrelilta, mikä on kaksi kolmannesta edellisvuoden hintatasosta.

Maailmanmarkkinahinnan muutokset näkyivät öljytuotteiden kuluttajahinnoissa. Vuoden takaiseen verrattuna moottoribensiinin hinta oli kesäkuussa 15 ja dieselöljyn hinta 16 prosenttia matalampi. Kevyellä polttoöljyllä vastaava hinnanlasku oli 22 prosenttia. Matalimmillaan kuluttajahinnat olivat toukokuussa.

Kivihiilen tuontihinnan vaihtelu on kasvanut, eikä alkuvuoden hinnassa ole havaittavissa trendiä. Viime vuoteen verrattuna hinta on kuitenkin laskenut. Vuoden toisella neljänneksellä kivihiilen veroton hinta oli vajaan viidenneksen matalampi kuin vuotta aiemmin.

Suomen kaasumarkkina vapautui vuoden 2020 alusta. Maakaasun hintakehitystä koskevat tiedot ovat toistaiseksi liian epävarmoja julkaistaviksi. Asiakasryhmäkohtaisten tietojen keruu on käynnistymässä ja ensimmäiset tiedot julkaistaneen alkuvuodesta.

Kotimaisista polttoaineista metsähakkeen hinnan nousu jatkui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Sen hinta oli 7 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Turpeen hinnan nousu sen sijaan on taittunut ja vuoden takaiseen verrattuna jyrsinturpeen hinta on 2 prosenttia matalampi. Edelliseen neljännekseen verrattaessa turpeen hinta oli samalla tasolla.

Nord Pool -sähkömarkkinan osto- ja myyntitarjouksista johdettu systeemihinta on edelleen laskenut ja oli kesäkuussa ennätyksellisen matala. Vesitilanne on pysynyt hyvänä ja sähkön kysyntä tavallista matalampana. Käytettävissä oleva siirtokapasiteetti ei ole riittänyt tasaamaan markkina-alueen hintoja. Suomen aluehinta on jo pitkään ollut systeemihintaa korkeampi ja ero on kasvanut huomattavasti kuluvan vuoden aikana. Suomen aluehinta on kuitenkin laskenut. Huhti-toukokuussa Suomen aluehinta oli puolet edellisvuotisesta. Kesäkuussa hinta oli edellisvuoden tasolla.

Vuoden toisella neljänneksellä sähkön markkinahintojen lasku näkyi selvästi myös kuluttajahinnoissa. Kuluttaja-asiakkaiden hinnat olivat vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna laskeneet hieman. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähköenergian hintakyselyyn.

